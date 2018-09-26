Меркель посетит Хемниц спустя 2,5 месяца после беспорядков в городе

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель 16 ноября посетит саксонский город Хемниц, где около месяца назад прошли несогласованные акции протеста из-за убийства местного жителя. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Могу подтвердить, что 16 ноября канцлер отправится в Хемниц", - сказал он. По его словам, глава правительства примет участие в мероприятии, организованном газетой Freie Presse, и пообщается с гражданами. Окончательной программы поездки пока нет.

В ночь на 26 августа в Хемнице от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты. После этого в городе прошли несогласованные митинги, некоторые из которых сопровождались беспорядками на почве ксенофобии.