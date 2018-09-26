От Китая до Идлиба. Что заявил президент США в Совбезе ООН

В своей речи перед Генассамблеей ООН 25 сентября американский лидер обрушился с критикой на правительства Сирии и Ирана, избежав угроз в адрес КНДР. Через день после этого Трамп продолжил свою риторику уже в рамках проблемы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Сирия и Иран
Многие СМИ ожидали, что основное внимание в своей речи в СБ ООН Трамп уделит Ирану. При этом президент США начал с Сирии и неприятия Вашингтоном использования химического и биологического оружия.
Сирийское правительство, как отметил президент Трамп, дважды столкнулось с жесткой реакцией США на применение "химического оружия против невинных гражданских". При этом после критики в адрес Дамаска последовали обвинения в адрес России и Ирана в том, что они поддерживают президента Башара Асада.
"Иранский режим экспортирует жестокость и беспорядок, незаконно закупает чувствительные товары для развития своей баллистической ракетной программы и распространяет эти ракеты по всему Ближнему Востоку", – заявил Трамп, практически слово в слово повторяя посыл, озвученный с трибуны Генассамблеи ООН.
Не обошел стороной хозяин Белого дома и выход из ядерной сделки с Ираном (СВПД) – "ужасной и односторонней сделки". Трамп также попросил у стран-членов Совета безопасности ООН "работать совместно с США" для того, чтобы избежать попадания ядерного оружия в руки Тегерана.
Примечательно, что за несколько часов до речи американского лидера заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что заседание СБ ООН "обернется против президента США Дональда Трампа и еще больше изолирует Вашингтон".
Наступление на Идлиб
Сразу после заявления по СВПД президент сменил гнев на милость, поблагодарив Россию, Сирию и Иран за "значительное замедление" наступления на Идлиб. Президент США также отметил, что в регионе скрывается 35 тыс. террористов.
В то же время, по данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. боевиков запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида".
Договоренность по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе к 15 октября была достигнута между Россией и Турцией. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, создание зоны – "промежуточный шаг", который позволит предотвратить обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии и российской базы в Хмеймиме.
Китайское вмешательство и успехи КНДР
В своей речи перед Совбезом Трамп обвинил в попытке вмешаться в избирательный процесс не Россию, а Китай. "Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили, потому что первый президент [США], который бросил вызов Китаю в торговле", – заявил президент.
Как неоднократно заявляли представители американского истеблишмента, Вашингтон опасается возможного "вмешательства" России на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. В августе заместитель главы Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс, ведомство рассматривает предстоящие выборы как "потенциальную цель для российских киберопераций".
Касаясь северокорейской ядерной проблемы, Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын желает "мира и процветания Северной Корее", а качество и уровень общения Вашингтона и Пхеньяна может привести к "очень позитивным новостям" в ближайшие месяцы и годы.
При этом, как и в случае с Ираном, президент почти полностью повторил свою позицию по КНДР, озвученную в Генассамблее ООН.
Александр Мосесов