От Китая до Идлиба. Что заявил президент США в Совбезе ООН

Заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения проходит под председательством Дональда Трампа

В своей речи перед Генассамблеей ООН 25 сентября американский лидер обрушился с критикой на правительства Сирии и Ирана, избежав угроз в адрес КНДР. Через день после этого Трамп продолжил свою риторику уже в рамках проблемы нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Сирия и Иран Многие СМИ ожидали, что основное внимание в своей речи в СБ ООН Трамп уделит Ирану. При этом президент США начал с Сирии и неприятия Вашингтоном использования химического и биологического оружия. Сирийское правительство, как отметил президент Трамп, дважды столкнулось с жесткой реакцией США на применение "химического оружия против невинных гражданских". При этом после критики в адрес Дамаска последовали обвинения в адрес России и Ирана в том, что они поддерживают президента Башара Асада.

"Иранский режим экспортирует жестокость и беспорядок, незаконно закупает чувствительные товары для развития своей баллистической ракетной программы и распространяет эти ракеты по всему Ближнему Востоку", – заявил Трамп, практически слово в слово повторяя посыл, озвученный с трибуны Генассамблеи ООН. Не обошел стороной хозяин Белого дома и выход из ядерной сделки с Ираном (СВПД) – "ужасной и односторонней сделки". Трамп также попросил у стран-членов Совета безопасности ООН "работать совместно с США" для того, чтобы избежать попадания ядерного оружия в руки Тегерана. Примечательно, что за несколько часов до речи американского лидера заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что заседание СБ ООН "обернется против президента США Дональда Трампа и еще больше изолирует Вашингтон". Наступление на Идлиб Сразу после заявления по СВПД президент сменил гнев на милость, поблагодарив Россию, Сирию и Иран за "значительное замедление" наступления на Идлиб. Президент США также отметил, что в регионе скрывается 35 тыс. террористов.

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В то же время, по данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в регионе находятся около 10 тыс. боевиков запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида". Договоренность по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе к 15 октября была достигнута между Россией и Турцией. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, создание зоны – "промежуточный шаг", который позволит предотвратить обстрелы из зоны деэскалации по позициям сирийской армии и российской базы в Хмеймиме. Китайское вмешательство и успехи КНДР В своей речи перед Совбезом Трамп обвинил в попытке вмешаться в избирательный процесс не Россию, а Китай. "Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили, потому что первый президент [США], который бросил вызов Китаю в торговле", – заявил президент.

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