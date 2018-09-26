Лидер лейбористов: британская внешняя политика в современных условиях нежизнеспособна

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Внешняя политика Великобритании в современных условиях более нежизнеспособна. Об этом заявил в среду лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин на съезде в Ливерпуле. Трансляция его речи велась в прямом эфире.

"Не только экономическая система является неприемлемой. Отношения Великобритании с остальным миром, наша внешняя политика также больше нежизнеспособны", - сказал он.

"Мы вступаем в новый быстро меняющийся и более опасный мир, включая безрассудные нападения в Солсбери, данные о которых, тщательно собранные полицией, теперь ясно указывают на российское государство, - продолжил лидер лейбористов. - Когда президент Трамп выводит США из Парижских соглашений, пытается отменить иранскую ядерную сделку, перемещает посольство США в Иерусалим и придерживается агрессивного национализма и ведет торговые войны, то он поворачивается спиной к международному сотрудничеству и даже международному праву".

Корбин коснулся темы противостояния между израильтянами и палестинцами. "Продолжающаяся оккупация, расширение незаконных поселений и заключение в тюрьму палестинских детей являются грубым нарушением закона. Мы поддерживаем решение о двух государствах <…>, мы признаем палестинское государство сразу же, как придем к власти", - сказал он.

Корбин в случае прихода к власти также пообещал прекратить "ужасную войну в Сирии". По мнению лидера лейбористов, для этого требуется решимость со стороны всех сил, которые вовлечены в длящийся с 2011 года конфликт. "Сирийский конфликт разжигается благодаря военному вмешательству многочисленных сил, и этим самым силам требуется обеспечить мирное разрешение конфликта на основании переговоров", - сказал глава оппозиционной партии.