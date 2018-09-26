Постпред США при ООН обвинила представителя ЕС по иностранным делам в эгоизме и гордыне

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Действия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в направлении сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану подсказаны эгоизмом и гордыней, но не заботой об интересах стран Европы. С таким обвинением выступила в среду в эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Иран постоянно появляется там, где происходят неприятности, и стоит не на нашей стороне. Мы стараемся объяснить международному сообществу, что попытки заниматься бизнесом с Ираном помогают лишь террористам, но не самому мировому сообществу", - утверждала Хейли.

С ее точки зрения, Европейский союз "воспринимает [ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном] превратно, и все это из-за его [Брюсселя] эгоизма и гордыни". "Могерини старается сохранить это соглашение, потому что она лично участвовала в его согласовании, но она при этом действует не в лучших интересах европейских стран. Они не хотят заниматься бизнесом с Ираном, а их компании отказываются от деловых сделок с Ираном, а не наоборот", - считает постпред США при ООН.

По итогам состоявшейся в Нью-Йорке министерской встречи стран - участниц СВПД по иранской ядерной программе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула важность создания специального механизма для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. По ее словам, решение о создании такого механизма на уровне стран Евросоюза уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.