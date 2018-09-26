Корбин: лейбористы будут настаивать на всеобщих выборах при отсутствии сделки по Brexit

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британская Лейбористская партия будет настаивать на проведении в стране досрочных выборов в случае, если правительство Консервативной партии не сможет обеспечить сделки с Брюсселем по условиям выхода страны из состава ЕС. Об этом лидер главной оппозиционной силы Великобритании заявил в среду в Ливерпуле на съезде партии. Трансляция его речи велась в прямом эфире.

"Недопустимо, чтобы мы отсоединились от ЕС без сделки, что стало бы национальной катастрофой. Именно поэтому, если парламент отвергнет сделку консерваторов или если правительство не добьется никакой сделки, мы будем требовать проведения всеобщих выборов", - сказал он.

"Лейбористская партия проголосует против "Плана Черекс" [видение премьер-министра Терезы Мэй будущих отношений с ЕС, принятое по итогам июльского совещания в одноименной загородной резиденции] или против того, что от него останется, и будет выступать против того, чтобы покинуть ЕС без сделки", - добавил Корбин.

Лейбористы первоначально выступали против Brexit, однако теперь поддерживают его мягкий вариант. Такой сценарий Brexit должен соответствовать ряду озвученных партией условий: обеспечивать крепкое сотрудничество с ЕС в будущем, давать Великобритании те же преимущества, которые она имеет сегодня как участник единого рынка, полностью соответствовать интересам национальной безопасности и т. д. В партии не верят, что сделка действующего правительства с Брюсселем будет отвечать данным условиям, и поэтому намерены голосовать против нее в парламенте, что создаст опасную ситуацию для премьер-министра Терезы Мэй и может привести к ее отставке.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.