СМИ: сирийские войска отразили атаку террористов на севере провинции Хама

ТАСС, 26 сентября. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили в среду нападение террористов из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" на их позиции к северу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, боевики просочились со стороны города Эль-Латамана и пытались атаковать лагерь правительственных сил в 35 км от Хамы, но получили отпор.

По его информации, сирийские войска в ходе артиллерийских и воздушных ударов нанесли потери противнику и заставили остатки бандформирований повернуть назад к Эль-Латамане, где находится крупный форпост "Джебхат ан-Нусры".

Как отмечает SANA, в северных районах провинции базируется еще несколько экстремистских группировок, состоящих из наемников. "Они [боевики] используют мирное население в качестве живого щита и захватывают дома и постройки для того, чтобы размещать там свои огневые позиции и склады с боеприпасами", - пишет агентство.

Ранее, по сведениям газеты Al-Watan, "Джебхат ан-Нусра" и ряд других радикальных формирований, связанных с террористической сетью "Аль-Каиды" (запрещено в РФ), отвергли требование Анкары покинуть районы на стыке провинций Идлиб, Латакия и Хама. В этом регионе на северо-западе Сирии планируется создать демилитаризованную зону глубиной 10-15 км в соответствии с достигнутыми в Сочи 17 сентября договоренностями между президентами России и Турции. Представители умеренной вооруженной оппозиции, напротив, поддержали российскую-турецкую инициативу по урегулированию ситуации в Идлибе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что экстремистские группировки начали покидать территорию будущей демилитаризованной зоны, однако не упомянул при этом конкретно о "Джебхат ан-Нусре".