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Трамп не исключил встречи с Мадуро, если венесуэльский лидер ее запросит

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, если тот ее запросит. Об этом он сообщил журналистам в среду по прибытии в штаб-квартиру ООН.

"Люди в Венесуэле ужасно страдают - для этого нет причины. Я определенно открыт для переговоров, я готов встретиться с кем угодно, когда я могу спасти жизни людей. Даже если это одна жизнь - я определенно готов", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности встречи с Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаТрамп, Дональд
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