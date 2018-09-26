МИД Сирии заявил о желании получить поддержку ООН для проведения конференции по беженцам

ТАСС, 26 сентября. МИД Сирии пытается заручиться поддержкой ООН для организации в Дамаске международной конференции по возвращению беженцев. Об этом сообщил в среду представитель МИД Сирии Абдулмунэм Анан.

"Сирийское правительство проводит адекватный стимулирующий курс с международными и неправительственными организациями, которые участвуют в восстановлении инфраструктуры страны, оказывают гуманитарную помощь и занимаются развитием социальных вопросов, - отметил он. - В качестве приоритетной задачи сирийским правительством рассматривается вопрос проведения в Дамаске международной конференции по возвращению беженцев. В настоящее время предпринимаются шаги, чтобы заручиться поддержкой ООН ее организации".

Кроме того, по его словам, определяются источники финансирования конференции и прорабатываются меры по обеспечению безопасности и логистики этого мероприятия.

Анан также рассказал, что для реализации планов и программ сирийского правительства по восстановлению экономики страны в при МИД в 2017 году было создано Бюро по восстановлению страны и экономическим вопросам, которое через дипломатические представительства за границей решает вопросы установления связей с сирийскими бизнесменами за рубежом, мотивируя их на возвращение капитала в страну и участие в ее восстановлении.

"За прошедший год МИД издал десятки распоряжений своим представительствам за границей, направленных на активизацию политики экономической дипломатии и стимулирование иностранных инвесторов к участию в реализации проектов по восстановлению Сирии", - добавил он.