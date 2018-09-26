WSJ: США усиливают национальную ПРО за счет ослабления своих союзников на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют в октябре вернуть на территорию страны четыре системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ ПРО) Patriot, ранее защищавшие воздушное пространство Иордании, Кувейта и Бахрейна. Об этом со ссылкой на неназванных представителей минобороны США сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Данный шаг, пишет издание, свидетельствует об активизации администрацией Дональда Трампа усилий по повышению противовоздушных оборонных возможно страны в условиях возросшей военной угрозы со стороны России и Китая. Но одновременно, как отмечает газета, он ставит Вашингтон в неловкое положение, так как ведет к ослаблению аналогичных возможностей американских союзников на Ближнем Востоке. И это на фоне громких предостережений США о якобы растущей угрозе, представляемой Ираном для государств этого региона.

"Переброска этих систем с Ближнего Востока, о чем ранее не сообщалось, является одним из наиболее убедительных свидетельств нового фокусирования Пентагона на угрозах со стороны России и Китая и дистанцирования от затянувшихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане", - говорится в статье.

Две системы Patriot, по данным газеты, будут вывезены из Кувейта и по одной - из Иордании и Бахрейна. Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что в настоящее время у Пентагона нет планов замены выводимых батарей, "возвращаемых в США для ремонта и модернизации". Издание также приводит мнения представителей американского оборонного ведомства, полагающих, что указанный шаг ведет к "серьезному ослаблению" ПРО, все еще обеспечиваемой в ближневосточном регионе остающимися там системами Patriot.

"Вывод четырех систем осуществляется на фоне активизации Белым домом его риторики против Ирана и дальнейшего осложнения боевой обстановки в Сирии", - констатировала газета.