Адвокат: Вышинского не доставили в суд Херсона из-за плохого состояния здоровья

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский простужен, по этой причине он не был доставлен в среду в Апелляционный суд Херсонской области. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Я недавно вернулся из следственного изолятора, где встречался с Кириллом для уточнения причины того, почему его не доставили в суд. Учитывая состояние, в котором он находится сейчас, то это как раз и послужило причиной, по которой его не доставили. Он простужен", - сказал адвокат.

Доманский сообщил, что его подзащитному не была оказана необходимая помощь, лишь "штатный врач СИЗО несколько раз померил давление". "В оконных рамах отсутствует стекло, там очень холодно, сквозняки и все остальное, не очень приятные условия. В связи с этим, я так понимаю, в таком виде показать его перед СМИ и представителями Мониторинговой миссии ОБСЕ было бы очень, скажем, жестоко", - сказал адвокат.

Он уточнил, что уже обратился к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой пояснить, почему задержанные находятся в СИЗО Херсона в ненадлежащих условиях. "В цивилизованных странах такое содержание считают пытками, поскольку все как в карцере", - подытожил он.

6 сентября Херсонский городской суд продлил Вышинскому срок ареста до 4 ноября. В среду на заседании Апелляционного суда Херсонской области планировалось рассмотреть жалобу адвокатов журналиста на продление ему ареста, однако он не был доставлен в судебный зал. В связи с этим рассмотрение ходатайства было перенесено на 2 октября.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая задержала главного редактора агентства "РИА Новости Украина", которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца по этому обвинению. 1 июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Украинская прокуратура 6 июля предъявила еще одно обвинение Вышинскому по статье о незаконном обращении с оружием.