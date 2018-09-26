Трамп: Израиль вынужден действовать агрессивно, США полностью его поддерживают

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. США считают, что Израиль вынужден действовать агрессивно для отражения внешних угроз своей безопасности и полностью поддерживают его курс. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы - решительно за то, что делает Израиль в плане своих оборонительных систем. Они [израильтяне] агрессивны, но у них нет иного выбора, кроме как быть агрессивными. Это очень сложная часть мира", - сказал глава американской администрации. По его словам, он хочет дать знать Нетаньяху, что США "на 100%" с Израилем.

Трамп также указал, что обе страны "добиваются успеха во многих областях" - торговле и обороне.

План урегулирования на Ближнем Востоке

Нынешняя администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта в течение 2-4 месяцев, заявил Трамп

"Я хочу, чтобы был крепкий план, чтобы его понимали обе стороны, фактически наполовину согласованный обеими сторонами [план], прежде чем мы начнем переговоры. Я бы сказал, в течение следующих 2 или 3 или 4 месяцев, что-то подобное, такими были бы сроки, в которые я хотел бы по меньшей мере обнародовать план", - сказал глава американской администрации. Он отвечал на вопрос о том, когда именно Вашингтон намерен представить анонсированный новый план преодоления конфликта на Ближнем Востоке.

С точки зрения Трампа, в зоне израильско-палестинского конфликта сейчас сложилась "очень сложная ситуация". "Но, мне кажется, у нас есть определенные блестящие идеи [по урегулированию]. Идеи, которые прежде никому не приходили в голову, идеи, которые хороши для обеих сторон [конфликта]", - утверждал хозяин Белого дома.

При этом он отметил, что хотел бы добиться урегулирования палестино-израильского конфликта до конца своего четырехлетнего срока пребывания у власти, то есть до января 2021 года. "Моя мечта заключается в том, чтобы добиться этого до завершения моего первого [президентского] срока", - заявил Трамп.