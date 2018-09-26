Генсек ООН: США и РФ следует продлить ДСНВ и начать обсуждение нового соглашения

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Москве и Вашингтону следует продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также начать консультации о новом соглашении в этой сфере. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на полях 73-й сессии Генассамблеи по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

"Соединенные Штаты и Российская Федерация, являющиеся на данный момент обладателями самых больших ядерных арсеналов, добились огромного процесса в их сокращении, - констатировал административный глава всемирной организации. - Я обращаюсь к властям обоих государств с призывом возобновить диалог, необходимый для продолжения их имеющей историческое значение работы по взаимному сокращению арсеналов".

"В качестве первого шага США и России следует принять меры с целью продления ДСНВ на пять лет, такая возможность им предусматривается, и начать диалог, который может привести к новым соглашениям по сокращению [арсеналов]", - подчеркнул генсек. "Этим государствам также следует работать с тем, чтобы преодолеть разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - добавил он.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

ДСНВ остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.