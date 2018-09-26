Глава МИД Швеции: ЕС на заседании СБ ООН по Ирану выступит в поддержку ядерной сделки

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз на заседании Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа выступит в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила журналистам глава МИД Швеции Маргот Валльстрём перед началом заседания Совбеза.

"Мы, как и в целом Евросоюз, выступим в поддержку СВПД", - сказала она.

"Это важно, чтобы избежать распространения ядерного оружия", - подчеркнула министр.

Темой заседания, созванного по инициативе США, станет Иран и в целом нераспространение оружия массового уничтожения, включая иранскую ядерную программу и денуклеаризацию корейского полуострова.