Трамп: США планируют ввести новые санкции против Ирана после ноября

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вводить против Ирана после ноября "более жесткие, чем когда- либо прежде", санкции. С такими словами выступил в среду президент США Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

Он напомнил, что Вашингтон в ноябре возобновляет антииранские рестрикции, связанные с ядерной программой Тегерана. "После этого Соединенные Штаты будут продолжать вводить дополнительные санкции - более жесткие, чем когда-либо прежде, чтобы противодействовать всему диапазону иранского злонамеренного поведения. Любое физическое или юридическое лицо, не соблюдающее эти санкции, столкнется с суровыми последствиями", - отметил президент.

Новые санкции США против Ирана будут грозить "суровыми последствиями" всем поддерживающим с ним деловые связи странам, добавил американский лидер.