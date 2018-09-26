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Трамп обвинил Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США

Пекин старается не допустить победы республиканцев, убежден глава Белого дома

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в текущем ноябре промежуточные выборы в Конгресс США с тем, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. С таким утверждением выступил в среду президент США Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

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"К сожалению, мы выяснили, что Китай пытался вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре, против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который противостоит Китаю в сфере торговли, и мы побеждаем в сфере торговли", - утверждал глава государства.

"Мы не хотим, чтобы они вмешивались или оказывали влияние на наши предстоящие выборы", - предупредил Трамп.

На прошлой неделе в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай представляет в долгосрочной перспективе для США большую угрозу, чем Россия, отметив, что Пекин и Москва представляют разные виды угроз для Соединенных Штатов.

В последние месяцы Вашингтон по инициативе Трампа предпринял ряд протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Летом США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Китай ответил зеркально.

С 24 сентября начали действовать новые 10%-ные пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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