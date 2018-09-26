Трамп заявил о настрое Ким Чен Ына на денуклеаризацию

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын настроен на денуклеаризацию, за кулисами идет продуктивная работа в этом направлении. Об этом в среду заявил президент США Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Мне удалось хорошо узнать Ким Чен Ына, он мне нравится", - сказал Трамп. "За кулисами происходит множество вещей, вдали от средств массовой информации, о чем никто не знает. Однако они происходят, и они происходят чрезвычайно позитивным образом", - заявил американские лидер. "Поэтому вы увидите очень хорошие новости из Северной Кореи в предстоящие месяцы и годы", - отметил он.

В то же время Трамп подчеркнул, что отдельные страны нарушают санкции против Пхеньяна, а "на суда КНДР в открытом море перегружаются нефтепродукты", что, по его словам, должно прекратиться.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.