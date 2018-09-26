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Генассамблея ООН - 2018

Иран, Республика Корея и КНДР не участвуют в заседании СБ ООН, которое ведет Трамп

На встрече будут присутствовать только пять постоянных и 10 непостоянных членов Совбеза

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Иран, Республика Корея и КНДР не принимают участия в предстоящем в среду заседании Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа. Это следует из списка выступающих на мероприятии, который находится в распоряжении ТАСС.

Темой заседания, созванного по инициативе США, станет Иран и в целом нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ), включая иранскую ядерную программу и денуклеаризацию корейского полуострова.

Согласно списку, на встрече будут присутствовать только пять постоянных и 10 непостоянных членов Совбеза, Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом по регламенту другие государства могут подавать заявку на участие в заседании, если их затрагивает обсуждаемая тема. Как подтвердил источник ТАСС в ООН, Иран, в частности, такую заявку не направлял.

Теги
ИранКНДРРеспублика КореяТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
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