Трамп: США благодарят Россию, Иран и Сирию за деэскалацию напряженности в Идлибе

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. США благодарят Россию, Иран и Сирию за деэскалацию напряженности в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

"Я хотел бы поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моему срочному запросу существенно замедлили темп своего наступления на провинцию Идлиб", - отметил американский лидер, который председательствует на заседании.

По его словам, США считают, что в этой сирийской провинции сконцентрировано порядка 35 тысяч террористов. "Там находятся 3 млн жителей и 35 тысяч террористов. Я надеюсь, что ограничение [военных действий] продолжится, на это обращено внимание всего мира", - добавил президент США.

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся пойти на примирение и добровольно сложить оружие. Согласно данным спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в этом регионе находятся около 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ). Восстановление Дамаском контроля над провинцией ознаменует окончание масштабного военного противостояния в арабской стране.