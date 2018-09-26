Макрон утверждает, что боевики ИГ использовали химоружие в Сирии и Ираке

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применяли химическое оружие в ходе боевых действий на территории Сирии и Ирака. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения.

"ИГ использовало такие виды вооружения в Сирии и Ираке", - сказал он, говоря о ситуации с распространением химоружия в дестабилизированной гражданской войной Сирии.