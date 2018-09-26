КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое должно было пройти в рамках заседания Североатлантического совета 3 и 4 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

"Сейчас нет согласования по проведению комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны. Пока проведение такого заседания не предвидится, - приводит УНН слова представителя пресс-службы миссии. - Не секрет, что Венгрия в последнее время блокирует проведение заседаний комиссии Украина - НАТО на уровне выше посла, так что это также связано с этим".

Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого о языках национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса. Обеспокоенность по данному вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по этому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Венгрия уже трижды блокировала заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к Киеву в связи с языковой статьей закона.