Макрон: Франция видит в КНДР ядерную угрозу и ждет от Пхеньяна конструктивных шагов

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что от КНДР по-прежнему исходит серьезная ракетно-ядерная угроза, в связи с чем Париж ожидает от Пхеньяна конструктивных шагов в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения.

"Совет Безопасности ни на миг не должен упускать из виду, что Северная Корея продолжает представлять ракетную и ядерную угрозу для региона и мира", - сказал Макрон.

"Франция, - добавил он, - ожидает от режима в Пхеньяне конкретных шагов, демонстрирующих его реальное стремление начать процесс демонтажа своей ракетно-ядерной программы, который бы носил окончательный, проверяемый и необратимый характер".

По словам французского президента, "в ожидании этих шагов" от Пхеньяна в отношениях с КНДР должен продолжаться дипломатический диалог, который необходимо "сопровождать неукоснительным применением санкций", наложенных на КНДР Совбезом ООН. "В этом вопросе мы были едины", - напомнил Макрон.