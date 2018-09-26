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Дело Сергея Скрипаля

Макрон: Франция разделяет версию Лондона по Солсбери и требует от РФ принять меры

По словам Макрона, кроме причастности России к отравлениям в Солсбери, нет других версий

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Франция по-прежнему разделяет официальную версию британских властей относительно инцидента в Солсбери и ожидает от России "принятия мер, чтобы пресечь угрозу" применения нервно-паралитических веществ. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"В этом году на территории Соединенного Королевства, а значит - на территории Евросоюза, было использовано нервно-паралитическое вещество, в результате чего один человек погиб и четверо других пострадали. Франция напоминает здесь, что разделяет британскую версию, согласно которой нет другого внятного объяснения [случившемуся], кроме ответственности за это России", - сказал он.

Франция, добавил Макрон, "призывает Россию принять все необходимые меры, чтобы пресечь эту угрозу".

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Теги
ВеликобританияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльДело Сергея Скрипаля
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