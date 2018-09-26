Макрон: Совбез ООН должен проявить единство в вопросе запрета на распространение ОМУ

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Участники Совета Безопасности ООН должны проявить единство в вопросе полного запрета на использование и распространение оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению ОМУ.

Как отметил французский президент, международный режим нераспространения ядерного, химического и биологического оружия является "недавней конструкцией, которая достигла зрелости в 1990-е годы". "Это здание зиждется на взаимных уступках, взаимозависимостях, общем доверии, которое мы по этому случаю выстроили. Одним словом, это многосторонний подход к безопасности, и наша обязанность сегодня, в чем я глубоко убежден, состоит в сохранении и укреплении этого режима в момент, когда он подвергается серьезным испытаниям", - сказал Макрон.

"Страны - члены Совета [Безопасности ООН], - продолжил он, - Должны быть образцом в этом отношении и, на мой взгляд, по этой теме должны быть едины". По его словам, участникам СБ ООН удалось проявить это единство в случае с ядерной программой КНДР.