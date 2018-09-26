Макрон: боевики ИГ использовали химоружие в Сирии и Ираке

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) применяли химическое оружие в ходе боевых действий на территории Сирии и Ирака. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения.

"ИГ использовало такие виды вооружения в Сирии и Ираке", - сказал он, говоря о ситуации с распространением химоружия в дестабилизированной гражданской войной Сирии.

Как отметил Макрон, Совбез ООН в 2013 году "проявил единство", приняв резолюцию 2118 по сирийскому химическому оружию, предписавшую полное уничтожение арсенала этих видов вооружения в Сирии. "Но это было в 2013 году, однако с тех пор накопились угрозы этому режиму нераспространения. Повторное появление химического оружия во время наступательных операций сирийского режима, тогда как Дамаск заявил о приверженности Конвенции по запрещению [распространения химоружия] и задекларировал свою программу [производства и хранения химоружия], не встретило должной решительности со стороны этого Совета [Безопасности ООН]", - заявил он.