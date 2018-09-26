Президент Хорватии: изменение границ на Балканах откроет ящик Пандоры

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Идея обмена территориями и изменения границ в Балканском регионе откроет ящик Пандоры. Такое мнение высказала в ходе выступления в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"Хотя диалог между Белградом и Приштиной должен регулироваться этими двумя сторонами, мы должны проявлять чрезвычайную осторожность в том, что касается предложений, сопряженных с потенциальными региональными последствиями, в частности, идей, которые касаются обмена территориями. В противном случае мы можем открыть ящик Пандоры потенциальных новых территориальных притязаний, которые спровоцируют серьезные угрозы в плане нестабильности и безопасности", - заявила президент Хорватии.

Грабар-Китарович поддержала вступление балканских стран в Европейский союз, отметив свою обеспокоенность некоторыми тенденциями в регионе. По ее словам, предстоящие 7 октября выборы в Боснии и Герцеговине могут некорректно отражать волеизъявление трех народов этой страны - хорватов, бошняков и сербов, поскольку изменения в выборное законодательство так и не были внесены. В то же время она отметила в качестве позитивного примера взаимодействия в регионе договор между Скопье и Афинами о переименовании Македонии.

В своем выступлении Грабар-Китарович также затронула темы глобального потепления, указав на опасность исчезновения таких хорватских городов, как Сплит, к середине 21 века, подчеркнула проблему морского мусора и призвала все страны мира бороться с загрязнением природы.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждали некое "компромиссное решение", связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на "окончательном соглашении", предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в евросообщество.