Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНДР следующую встречу лидеров и денуклеаризацию

"Очень позитивная встреча с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, чтобы обсудить предстоящий саммит и дальнейшие шаги к денуклеаризации КНДР. Еще много работы, но мы будем продолжать двигаться вперед", - написал он.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, чтобы обсудить предстоящий саммит двух стран, а также вопросы денуклеаризации. Об этом Помпео написал в среду на своей странице в Twitter.

Ранее Помпео в интервью телеканалу CBS подтвердил, что новая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в скором времени, и что, вероятно, этот саммит состоится после октября.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.