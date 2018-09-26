Макрон: Иран соблюдает обязательства по ядерной сделке, несмотря на санкции США

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Иран, несмотря на возобновление санкций со стороны США, продолжает соблюдать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который является решающим шагом мирового сообщества на пути к устранению иранской ядерной угрозы. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения.

Как отметил Макрон, Совбез ООН проявил единство по вопросу иранской ядерной программы и согласования СВПД, принимая резолюцию 2231, одобрявшую этот план. "Однако это было в 2015 году, - продолжил французский президент. - С тех пор траектории движения стран, подписавшихся под СВПД, разошлись. Несмотря на это, все мы, сидящие за этим столом, я уверен, по-прежнему имеем одну цель - помешать Ирану обзавестись ядерным оружием и гарантировать посредством строгого международного контроля мирные цели его ядерной программы".

СВПД, добавил он, "несовершенен, но он является решающим шагом в этом направлении". "На фоне острого кризиса доверия, начавшегося после введения американских экстерриториальных санкций, Тегеран продолжает соблюдать свои ядерные обязательства. Эта ситуация должна быть поддержана соблюдением всех положений СВПД и подкрепляющей его резолюции, которые действительны для всех членов ООН, а не только для Франции, Германии и Соединенного Королевства", - сказал Макрон.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.