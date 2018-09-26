Климкин: Украина не смогла достичь соглашений с Венгрией по ключевым вопросам

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто не удалось достичь соглашений по ключевым вопросам.

"Встреча была очень непростая, по ряду вопросов будем работать дальше, по ключевым вопросам мы не достигли соглашения. И я так понимаю, мы не можем достичь соглашения, поскольку у нас принципиально разное видение, как помогать венгерской общине. Но я вновь сказал господину Сийярто, что я очень привержен тому, чтобы помочь именно нашей венгерской общине", - сказал он по итогам встречи с венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого о языках национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса. Обеспокоенность по данному вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по этому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Венгрия уже трижды блокировала заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к Киеву в связи с языковой статьей закона. Ранее 26 сентября в пресс-службе миссии Украины при НАТО сообщили, что Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны, которое должно было пройти в рамках заседания Североатлантического совета 3 и 4 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса.