Климкин: Украина в ближайшее время вышлет консула Венгрии

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина вышлет венгерского консула в ближайшее время, если Венгрия сама так и не отзовет его. Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН.

"Я предложил [венграм] самим отозвать консула. Если в ближайшее время это не произойдет, он поедет домой", - пообещал Климкин. При этом министр отметил, что "проблема не только в выдаче паспортов [Венгрией украинцам]. "Венгерские консулы инструктируют, как скрывать венгерское гражданство, как скрывать новые полученные права и обязательства. Это тоже фундаментальное нарушение", - пояснил свои претензии глава внешнеполитического ведомства Украины.

19 сентября Павел Климкин заявил, что на предстоящей в Нью-Йорке встрече с венгерским коллегой намерен поднять вопрос о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. Поводом для его комментария стало видео в интернете о вручении паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины. Последовавшие после этого попытки украинских журналистов подтвердить подлинность видео результатов не дали. В самом консульстве не стали ничего говорить, а в посольстве в Киеве рекомендовали обращаться в МИД страны.

24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что между странами может состояться взаимная высылка дипломатов, если Украина пойдет на этот шаг первой. При этом он заверял, что "иностранные представительства Венгрии занимаются только той деятельностью, которая полностью совместима с международным и венгерским законодательством".

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особенно обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местное общество венгров. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Весной нынешнего года МИД Украины обвинил посла Венгрии в Киеве Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий. Тогда посол в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.