Мэй утверждает, что Россия продолжает мешать Совбезу ООН бороться с угрозой ОМУ

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия продолжает создавать препятствия для Совета Безопасности ООН в его усилиях по борьбе с распространением технологий разработки средств доставки оружия массового уничтожения. С таким утверждением выступила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Передача Ираном ракетных и современных военных технологий таким группам, как ливанская "Хезболла" и, как установила группа экспертов ООН, хуситам в Йемене, также является несоблюдением резолюций Совета Безопасности. Это создает риск опасной эскалации [обстановки в регионе], поэтому нам необходимо, чтобы Совет как принимал дальнейшие решительные меры по борьбе c передачей и распространением данных технологий, так и ужесточил ответственность для тех, кто вовлечен в эти действия, - считает Мэй. - Вызывает сожаление, что Россия продолжает препятствовать Совету Безопасности в выполнении его обязанностей, которые заключаются в том, чтобы остановить эту дестабилизирующую деятельность [стран, передающих за рубеж технологии по созданию средств доставки оружия массового уничтожения]".

По мнению главы британского правительства, отдельные страны бросают вызов сложившейся системе международных договоренностей, препятствующих применению и распространению ОМУ. В качестве примера она привела случаи применения химического оружия в Сирии, Малайзии, где в 2017 году был отравлен Ким Чен Нам - брат лидера КНДР Ким Чен Ына, и Солсбери. "Великобритания стала свидетелем последствий размывания этих норм в Солсбери в этом году, когда Россия безответственно использовала нервно-паралитическое вещество на наших улицах", - заявила Мэй.

Мэй высказала надежду, что Россия будет разделять действующий в мире консенсус против использования химического оружия. "Я искренне надеюсь, что Россия присоединится к действующему в мире консенсусу против использования химического оружия и коллективным усилиям по его поддержанию. Если так, то этот Совет сможет снова работать вместе, чтобы избавить мир от химического оружия, но, если нет, то мы должны сделать так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в решимости международного сообщества соблюдать международный режим запрещения использования химического оружия", - заявила она.

Москва в ответ на подробные утверждения последовательно заявляла, что придерживается всех международных договоренностей против использования химического оружия.

"Россия неоднократно использовала свое право вето для того, чтобы СБ ООН привлек к ответственности режим [президента Сирии Башара] Асада, и даже прекратила работу международного органа, установленного для расследования фактов использования химического оружия в Сирии", - добавила Мэй. Британский премьер-министр поблагодарила присутствующих на заседании президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона за их участие в совместном с британцами ударе по Сирии в апреле. "Эта акция послала ясный сигнал режиму Асада о том, что те, кто виновны в использовании химического оружия, не избежат идентификации, что они не могут действовать с безнаказанностью", - отметила глава британского правительства.

СВПД

Мэй считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана остается самым эффективным инструментом недопущения появления у Ирана ядерного оружия.

"Он [СВПД] остается наилучшим инструментом, не позволяющем Ирану разработать ядерное оружие, и мы привержены делу сохранения СВПД, покуда Иран будет полностью выполнять взятые на себя обязательства", - сказала она.

При этом Мэй заявила о том, что "другие аспекты политики Ирана, в частности, его дестабилизирующая активность в регионе и продолжающиеся попытки расширить возможности своей ракетной программы продолжают вызывать серьезную обеспокоенность".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.