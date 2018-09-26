Нетаньяху заявил, что гибель российского Ил-20 могла иметь более серьезные последствия

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что катастрофа российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября могла привести к более серьезным последствиям.

"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", - сказал премьер, чьи высказывания приводит государственное радио Израиля Kan. Он также сообщил, что обратился к Трампу с определенными просьбами, и американский лидер "отдал однозначные инструкции". "Все, о чем я просил, я получил", - добавил Нетаньяху".

Премьер также заявил, что Израиль намерен продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, сохраняя при этом контакты с РФ.

"Мы заинтересованы в продолжении действий против военного закрепления [Ирана] в Сирии и передачи смертоносных вооружений Ливану, это имеет первостепенное значение для нашей безопасности, - сказал премьер, чьи высказывания цитирует израильское государственное радио "Кан". - Поэтому важно, чтобы мы действовали мудро, поддерживая контакт с Россией на оперативном уровне, на уровне Армии обороны Израиля, на уровне советника по национальной безопасности, а также сохранили свободу Израиля и наше право действовать на всех аренах. И я объяснил это президенту США.