Нидерланды поддерживают наделение ОЗХО функцией по установлению виновных в химинцидентах

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Нидерланды поддерживают наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) функцией по установлению виновных в использовании химического оружия. Об этом заявил в среду голландский премьер-министр Марк Рютте, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Из-за тупиковой ситуации в СБ ООН мы поручили ОЗХО проводить расследования и устанавливать виновных в использовании такого оружия, - отметил он. - Мы не можем бездействовать. Мы должны громко говорить об этом, действовать и твердо поддерживать ОЗХО, чтобы виновные были привлечены к ответственности. И делать это нужно совместно".

"Неоднократное использование химического оружия является предметом серьезной тревоги, - добавил Рютте. - Это ведет к особым страданиям людей и размывает сложившиеся международные нормы. Безнаказанности в случае любого использования химического оружия быть не должно: ни в случае широкомасштабных атак в Сирии, ни в случае индивидуальных нападений в Малайзии и Соединенном Королевстве. То же самое относится и к возможному использованию химического оружия сирийским режимом в Идлибе". "Все мы, и в Совете, и за его пределами, несем на себе ответственность", - подчеркнул он.

Решение о наделении ОЗХО атрибутивными функциями [т.е. правом установления виновных в применении химоружия] было принято на специальной сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге 26-27 июня. Российская сторона выступала категорически против того, чтобы организация получила право называть виновников инцидентов с применением химического оружия, и считает принятое решение нелегитимным.