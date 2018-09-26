Постпред США при Конференции по разоружению обвинил Россию в нарушении ДРСМД

По словам Вуда, заявление Ермакова о том, что "размещение американских оборонительных ракет в Европе может разрушить ДРСМД", это "нонсенс". "Россия явно нарушает ДРСМД своими разработками наземных пусковых установок крылатых ракет запрещенной дальности. Вернись к исполнению обязательств, Россия!" - написал американский постпред.

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В сообщении, размещенном в среду в Twitter, он также выразил несогласие с мнением директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, заявившего во вторник журналистам в Москве, что ДРСМД может рухнуть, если не будет решена проблема американских ракет в Восточной Европе.

Как отметил во вторник в Москве Владимир Ермаков, сейчас пусковые установки [США] размещены в Румынии, в ближайшее время они будут размещены в Польше. "Если не решить эту проблему, договор может рухнуть. Понятно, что виновниками развала договора будут США", - сказал он. "Мы готовы к обсуждению с Вашингтоном судьбы договора в любое время и в любом формате", - добавил Ермаков.

Бессрочный ДРСМД между СССР и США подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Инспекционная деятельность завершена в мае 2001 года.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.