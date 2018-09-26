Постпред США при Конференции по разоружению обвинил Россию в нарушении ДРСМД

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). В сообщении, размещенном в среду в Twitter, он также выразил несогласие с мнением директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, заявившего во вторник журналистам в Москве, что ДРСМД может рухнуть, если не будет решена проблема американских ракет в Восточной Европе.
По словам Вуда, заявление Ермакова о том, что "размещение американских оборонительных ракет в Европе может разрушить ДРСМД", это "нонсенс". "Россия явно нарушает ДРСМД своими разработками наземных пусковых установок крылатых ракет запрещенной дальности. Вернись к исполнению обязательств, Россия!" - написал американский постпред.
Russian arms control director Yermakov claims US missile defense deployments in Europe could ruin the INF Treaty. Nonsense! Russia is in violation of the treaty by its deployment of a ground launched cruise missile with a prohibited range. Come back into compliance, Russia!— Robert Wood (@USAmbCD) 26 сентября 2018 г.
Как отметил во вторник в Москве Владимир Ермаков, сейчас пусковые установки [США] размещены в Румынии, в ближайшее время они будут размещены в Польше. "Если не решить эту проблему, договор может рухнуть. Понятно, что виновниками развала договора будут США", - сказал он. "Мы готовы к обсуждению с Вашингтоном судьбы договора в любое время и в любом формате", - добавил Ермаков.
Бессрочный ДРСМД между СССР и США подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Инспекционная деятельность завершена в мае 2001 года.
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.