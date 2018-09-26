Глава МИД КНР призвал не упустить шанс на денуклеаризацию на Корейском полуострове

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай отмечает положительное развитие ситуации на Корейском полуострове и рассчитывает, что США и КНДР не упустят появившуюся возможность для денуклеаризации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном противодействию распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

"С начала текущего года имел место серьезный прогресс в том, что касается ситуации на Корейском полуострове", - констатировал министр. Как он отметил, "Китай приветствует это" и "неустанно прилагал усилия, чтобы это произошло".

Ван И констатировал, что по итогам саммита в Сингапуре в июне "было достигнуто понимание" между США и КНДР. Он призвал стороны "воспользоваться появившимся шансом, воплотив политический консенсус в конкретные действия", и работать "в направлении урегулирования и денуклеаризации на Корейском полуострове".

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам саммита главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.