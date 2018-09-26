Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом передачу С-300 Сирии

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в среду, что обсуждал с американским лидером объявленную передачу российских С-300 Сирии.

"Это - очень серьезные вопросы для безопасности Израиля в контексте последних событий", - сказал премьер, чьи высказывания приводит израильское государственное радио Kan. Нетаньяху подтвердил, что некоторые из поднятых на переговорах с Трампом вопросов касались передачи С-300 сирийцам, но он отказался уточнить, что именно он просил у президента Трампа, указывает радио.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских военных вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России, а российские средства радиоэлектронной борьбы начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.