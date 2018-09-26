МИД Ирана: США оказались в изоляции на заседании Совбеза ООН

"Соединенные Штаты еще раз злоупотребили своим положением в СБ ООН только для того, чтобы оказаться в еще большей изоляции в связи со своими нарушениями СВПД и резолюции 2231 СБ ООН, - указал Зариф. - Когда же они будут учиться на своих ошибках?"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. США вновь злоупотребили своим положением в Совете Безопасности (СБ) ООН, но в результате оказались в еще большей изоляции, заявил в среду министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф. Причина этой изоляции, написал он на своей странице в Twitter, - нарушение Вашингтоном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 СБ ООН.

Президент США Дональд Трамп, председательствуя в среду на заседании СБ ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения, обрушился с нападками на ИРИ. Международное сообщество должно не допустить появления у Ирана ядерного оружия, сказал он. Трамп утверждал, что Тегерану удается "незаконно приобретать материалы двойного назначения для того, чтобы продолжать свою программу по созданию баллистических ракет и распространять такие ракеты по всему Ближнему Востоку".

По версии Трампа, Иран "экспортирует насилие, террор и беспорядки", а также является "ведущим спонсором терроризма в мире", который занимается "разжиганием конфликтов в регионе и за его пределами". "Режиму с таким послужным списком никогда нельзя позволять заполучить ядерное оружие", - сказал глава Белого дома.

Трамп напомнил, что в связи с этим он объявил ранее о решении Вашингтона выйти из СВПД и возобновить санкции в отношении Тегерана. По словам президента США, указанная сделка позволяет Ирану получать необходимое финансирование и продолжать осуществлять свои намерения по получению ядерного оружия.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.