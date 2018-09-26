Экс-глава миссии Палестины в США отверг заявление Трампа о ближневосточном урегулировании

ТАСС, 26 сентября. Бывший руководитель миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне Хусам Зомлот раскритиковал в среду заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании палестино-израильского конфликта. Как сообщил Зомлот Agence France-Press (AFP), "заявления американцев противоречат их действиям".

"Их [американцев] заявления противоречат их действиям, и их действия явно разрушают любую возможность решения, предполагающего создание двух государств", - сказал он. Согласно сведениям AFP, Зомлот также добавил, что слов Трампа недостаточно, чтобы вернуть палестинцев за стол переговоров.

В среду президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что нынешняя американская администрация планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта в течение 2-4 месяцев. Он отвечал на вопрос о том, когда именно Вашингтон намерен представить анонсированный новый план преодоления конфликта на Ближнем Востоке.

С точки зрения Трампа, в зоне израильско-палестинского конфликта сейчас сложилась "очень сложная ситуация". При этом он отметил, что хотел бы добиться урегулирования палестино-израильского конфликта до конца своего четырехлетнего срока пребывания у власти, то есть до января 2021 года. Американский лидер также выразил свою поддержку плану решения кризиса путем создания двух равноправных государств. По словам Трампа, он на 100% уверен, что власти Палестины вернутся за стол переговоров и возобновят свое участие в мирном урегулировании.

10 сентября Госдепартамент объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне.