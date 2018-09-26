Скотленд-Ярд не стал комментировать данные об имени подозреваемого в отравлении Скрипалей

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд не стал комментировать публикацию британской газеты The Daily Telegraph о настоящем имени человека, якобы участвовавшего в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии в Солсбери в марте этого года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в столичной полиции.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Мы не комментируем эту информацию, мы не имеем к ней отношения", - сказал собеседник агентства, заметив, что следствие продолжается.

Как информировала в среду The Daily Telegraph, под именем Руслан Боширов скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По данным газеты, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

Что касается второго подозреваемого в участии в отравлении, Александра Петрова, то, по данным The Daily Telegraph, его подлинная личность остается до сих пор не известной. При этом издание пишет о том, что установило, что он приехал в Великобританию под своим настоящим именем, а изменил лишь фамилию. Газета уточняет, что британскому контртеррористическому подразделению полиции, а также службам безопасности известно его настоящее имя.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.