Нетаньяху заявил, что не удивлен поддержкой Трампом идеи создания двух государств

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН, что его не удивляет положительное отношение американского лидера к возможности палестино-израильского урегулирования на основе принципа двух государств.

"Это [заявление Трампа] не стало сюрпризом для меня", - сказал премьер, чьи высказывания цитирует государственное радио Израиля Kan. Премьер указал, что готов к тому, чтобы "у палестинцев была способность защищать себя, но не было возможности угрожать Израилю".

"Результатом этого является то, что контроль в области безопасности к западу от реки Иордан (весь Западный берег реки Иордан - прим. ТАСС) останется в руках Израиля, и я уверен, что этот принцип будет отражен в любом американском плане урегулирования, либо в основных деталях, либо в качестве абсолютного постулата, и это - самое важное", - добавил Нетаньяху.

Трамп на встрече с премьер-министром Израиля на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду выразил свою поддержку плану решения палестино-израильского кризиса путем создания двух равноправных государств. Кроме того, он также выразил уверенность, что власти Палестины вернутся за стол переговоров и возобновят свое участие в мирном урегулировании.