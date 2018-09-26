Трамп: партнеры США в Европе изменят свое отношение к санкциям в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы изменят свое решение по санкциям в отношении Ирана в ближайшее время, а нынешняя позиция союзников его ничуть не расстраивает. Об этом американский лидер заявил в среду, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоялась на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я думаю, что европейцы будут вести себя очень хорошо. Очень хорошо. Просто смотрите", - выразил свою уверенность хозяин Белого дома, говоря о нежелании европейских партнеров США вводить санкции в отношении Ирана.

Он отметил, что не переживает из-за решения стран Европы оставаться приверженными СВПД. "Нет, меня ничего не расстроило. Я вообще не бываю расстроенным", - ответил он на вопрос журналистов о своем отношении к позиции европейских коллег.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из документа и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС американские санкции в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.