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Палестино-израильский конфликт

Трамп: США ждут от Израиля уступок Палестине

Президент США выразил уверенность, что Палестина согласится возобновить мирные переговоры с Израилем

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Американская администрация ждет от Израиля уступок Государству Палестина в связи с недавним решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это подчеркнул в среду на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп.

"Это очень крупная фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная. В этом нет никаких сомнений", - заявил американский лидер, комментируя перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и перспективы возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

"Это также будет означать, что Израиль должен сделать нечто, идущее на пользу другой стороне [регионального конфликта]", - отметил руководитель вашингтонской администрации. "Сделки должны быть хороши для обеих сторон", - сказал президент США.

Он выразил полную уверенность, что палестинцы возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами. "Абсолютно. 100%", - сказал Трамп, когда у него спросили, вернутся ли палестинцы, по его мнению, на переговоры с израильтянами.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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