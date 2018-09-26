Трамп: США ждут от Израиля уступок Палестине

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Американская администрация ждет от Израиля уступок Государству Палестина в связи с недавним решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это подчеркнул в среду на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп.

"Это очень крупная фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная. В этом нет никаких сомнений", - заявил американский лидер, комментируя перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и перспективы возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

"Это также будет означать, что Израиль должен сделать нечто, идущее на пользу другой стороне [регионального конфликта]", - отметил руководитель вашингтонской администрации. "Сделки должны быть хороши для обеих сторон", - сказал президент США.

Он выразил полную уверенность, что палестинцы возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами. "Абсолютно. 100%", - сказал Трамп, когда у него спросили, вернутся ли палестинцы, по его мнению, на переговоры с израильтянами.