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Трамп обвинил Китай в распространении пропагандистских объявлений в СМИ США

Глава Белого дома уверен, что это все из-за того, что Вашингтон побеждает Пекин в торговле на открытых рынках

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай занимается распространением пропагандистских объявлений в ряде американских СМИ, в том числе в газете The Des Moines Register (выходит в городе Де-Мойн штата Айова). С таким утверждением выступил в среду президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Китай на самом деле размещает пропагандистскую рекламу в The Des Moines Register и других газетах, чтобы это выглядело как новости. И все из-за того, что мы побеждаем их в торговле на открытых рынках, а наши фермеры разбогатеют, когда все это закончится", - сказал он, имея в виду окончание торговых войн. В доказательство своего утверждения он опубликовал вместе с твитом фотографии страниц нескольких американских газет.

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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