Мадрид обжаловал в суде декрет властей Каталонии об открытии зарубежных представительств

МАДРИД, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Испании обжаловали в суде декрет каталонского правительства, который подразумевает возобновление деятельности региональных делегаций в нескольких странах. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД Испании.

В ведомстве напомнили, что "автономные сообщества до создания своих представительств за рубежом" должны "уведомить об этом факте правительство Испании". Отмечается, что каталонские власти утверждали, что "в действительности не открывали никаких новых представительства, а лишь возобновили деятельность тех, которые закрыло центральное правительство" благодаря введению в действие 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

МИД уточнил, что "не подвергает сомнению компетенцию правительства Каталонии". Тем не менее, в ведомстве подчеркнули, что создание подобных представительств должно осуществляться в рамках закона. МИД также "выразил сожаление в связи с тем, что пришлось представить обжалование", но министерству "не оставили другого варианта".

1 октября прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости, который Мадрид изначально считал незаконным. Вслед за этим 27 октября парламент автономии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента страны) одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. В настоящий момент действие данной статьи прекращено.