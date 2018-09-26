Заявления Трампа о возможности свержения Мадуро возмутили венесуэльских военных

ТАСС, 26 сентября. Венесуэльские военные осудили предположения президента США Дональда Трампа о возможности свержения президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро с их помощью. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении вооруженных сил южноамериканской страны.

"Национальные боливарианские вооруженные силы категорически отвергают подлую и хамскую позицию президента США по отношению к их представителям, - указывается в заявлении, которое приводит Венесуэльское агентство новостей. - Мы вновь подтверждаем нашу абсолютную верность гражданину Николасу Мадуро Моросу, законному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему, и выражаем ему безусловную поддержку для реализации программы экономического восстановления, роста и благополучия".

Во вторник Трамп на полях общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высказал мнение, что военные Венесуэлы могут с легкостью свергнуть Мадуро, если захотят этого.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.