AFP: президент Ирана считает, что США в итоге вернутся в ядерную сделку

ТАСС, 26 сентября. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани считает, что США в итоге вернутся в ядерную сделку. Об этом, как сообщило в среду агентство AFP, он заявил на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Рано или поздно США вернутся. Так это продолжаться не может", - приводит агентство слова Роухани. По данным AFP, он отметил, что Тегеран продолжит соблюдать условия соглашения, пока будет получать от этого пользу.

Роухани также заявил, что дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН продемонстрировали изоляцию Вашингтона.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Иран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.