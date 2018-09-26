Администрация США считает "давно назревшим шагом" регистрацию китайских СМИ иноагентами

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают "давно назревшим шагом" регистрацию находящихся на их территории представительств китайских СМИ иноагентами, согласно закону Foreign Agents Registration Act (FARA, "Закон о регистрации иностранных агентов"). Об этом сообщил в среду представитель вашингтонской администрации высокого ранга в телефонной беседе с журналистами.

"Давно назревшим шагом сейчас стало требование для китайских новостных организаций, которые давно выдавали себя за полноправные, нормальные новостные организации, зарегистрироваться в соответствии с FARA", - сказал он.

Как утверждал в среду американский лидер Дональд Трамп, Соединенные Штаты располагают "массой доказательств" того, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые должны пройти в ноябре. Представитель его администрации пояснил журналистам, что в ближайшее время будет рассекречено больше данных по этому вопросу. Вице-президент США Майкл Пенс выступит в Вашингтоне в ближайшее время с речью, посвященной вмешательству Китая в выборы.

По словам представителя вашингтонской администрации, Пекин "тратит миллиарды долларов на пропаганду здесь и по всему миру, вытесняя или даже позиционирует [свои СМИ] как независимые источники новостей".

В Вашингтоне также выразили уверенность, что деятельность Китая, направленная на получение выгоды за счет США, достигла недопустимого уровня, причем это касается в том числа попыток вмешательства в американскую политическую систему.

С его точки спикера, нечестная деятельность Китая "выходит за пределы того, как страны взаимодействуют друг с другом, за пределы нормального дипломатического взаимодействия и взаимодействия в сфере безопасности и экономики". "Их деятельность достигла недопустимого уровня", - утверждал он, указав на то, что Пекин якобы "активно вмешивается в политическую систему" США.

По словам этого представителя исполнительной ветви власти США, "Китай поощряет или наказывает предпринимателей, научно-исследовательские институты, киностудии, журналистов, религиозных лидеров и даже кандидатов на политические посты в зависимости от того, критикуют ли они или поддерживают политику Китая".

Ранее, выступая на заседании Совбеза ООН, Трамп заявил, что Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в текущем ноябре промежуточные выборы в Конгресс США с тем, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин "всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств".

Закон об иноагентах

Закон о регистрации иностранных агентов регламентирует работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США. Он был принят в 1938 году.

Согласно FARA, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего фактора или государства. Закон обязывает их предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности.

FARA не распространяется на организации, работающие в сфере науки, образования, религии и культуры в случае, если их деятельность "служит главным образом не иностранным интересам". Под действие закона также подпадают СМИ, но только те, которые "контролируются, субсидируются или финансируются" из-за рубежа.