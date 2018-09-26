Еще одна женщина обвинила кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано в насилии

ТАСС, 26 сентября. Еще одна женщина обвинила кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано в применении насилия и сексуальных домогательствах в отношении других женщин. Соответствующее заявление выступившей с обвинениями 55-летней Джули Светник опубликовал в среду ее адвокат Майкл Авенатти.

Ранее две женщины обвинили Кавано в сексуальном насилии. Кристин Блейзи Форд утверждала, что в начале 1980-х годов Кавано попытался насильно снять с нее одежду на вечеринке. В воскресенье журнал "Нью-Йоркер" сообщил, что 53-летняя Дебора Рамирес также обвинила Кавано в домогательствах.

Светник, в свою очередь, рассказала, что в начале 1980-х присутствовала на многочисленных вечеринках, где был и Кавано. По ее словам, она неоднократно видела, как Кавано "безмерно пил и вел себя оскорбительно или физически агрессивно по отношению к девушкам", прикасаясь к ним без их согласия и пытаясь снять с них одежду. Как утверждает Светник, в то время молодой человек также неоднократно пытался воспользоваться беспомощным состоянием потерпевших и был участником групповых изнасилований.

В связи с данной публикацией президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес адвоката Авенатти. "Авенатти - третьесортный адвокат, который хорош в том, чтобы выдвигать ложные обвинения", - заявил глава государства. Сам Кавано категорически отверг выдвинутые против него обвинения.

Представители Демократической партии в юридическом комитете Сената Конгресса США призвали Трампа отозвать кандидатуру Кавано или немедленно дать поручение ФБР начать расследование по поводу обвинений в адрес мужчины.

Голосование в комитете по выдвижению кандидатуры Кавано в состав Верховного суда США пройдет в пятницу. Оно состоится на следующий день после открытых слушаний, посвященных обвинениям Кавано.