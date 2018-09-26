Порошенко передал генсеку ООН ноту о непродлении договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - написал он в Twitter.

Порошенко 17 сентября подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Этот указ вступил в силу в 19 сентября. В тот же день кабмин страны поручил министерству иностранных дел до 27 сентября уведомить Россию и международные организации о желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

24 сентября Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Как отметил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, "это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.