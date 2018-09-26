Пентагон: ничто не указывает на намерение Ирана блокировать Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят признаков того, что Иран намерен блокировать Ормузский пролив. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам.

"Нет", - сказал шеф Пентагона, отвечая на вопрос репортера, зафиксировал ли Вашингтон какие-либо сигналы со стороны Тегерана о том, что он намерен блокировать это водное пространство.

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани в интервью телеканалу NBC не исключил, что может перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат санкционную политику в отношении его страны. Отвечая на вопрос ведущего, реализует ли Иран свои угрозы перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок, Роухани не стал исключать такую возможность.

Позднее во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив, а также предупредил, что Тегеран не может претендовать на эксклюзивные права на это водное пространство.

Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальным интересам Тегерана. В частности, Корпус "стражей исламской революции" (элитные подразделения ВС Ирана) в начале июля сообщил о готовности перекрыть эту водную артерию для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат применять санкции в отношении Ирана.