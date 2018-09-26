СМИ: сотрудник полиции ФРГ подозревается в сборе информации в пользу турецкой разведки

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Как сообщила в среду газета Der Tagesspiegel, сотрудник берлинской полиции высокого ранга подозревается в сборе информации в пользу турецких спецслужб.

По данным издания, подозреваемый передавал Анкаре сведения о проживающих в Германии турецких оппозиционерах, в частности адреса их регистрации. Контакт, предположительно, осуществлялся через сотрудника посольства Турции в Берлине.

Официального подтверждения со стороны полиции или прокуратуры германской столицы пока нет.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию запланировал на 27-29 сентября.